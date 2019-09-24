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24 Eylül 2019 Salı 10:52:15 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 10:54:44

İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray'ı imha planı

Ersun Yanal, Galatasaray'ın hava toplarındaki zaafını değerlendirmeye kararlı. Vedat Muriqi gibi etkili bir silaha sahip olan Yanal, tüm ortaları Kosovalı forvetle buluşturmak istiyor.

Galatasaray'ın duran topları ve kanat ortalarını savunmadaki sıkıntısı, Ersun Yanal'ın dikkatinden kaçmadı.

Başarılı teknik adam, hafta boyunca bu alanlarda özel çalışmalar yaptıracak. Yanal, Vedat Muriqi gibi hava toplarında çok etkili bir silaha sahip.

Deneyimli teknik adam, Muriç'in ceza sahası içinde yapacağı koşuları arkadaşlarına ezberletip, ortaların Kosovalı forvetle buluşmasını sağlayacak.

Ersun Yanal ayrıca Muriqi'den, Cim Bom'un iki stoperine sürekli baskı yaparak hataya zorlamalarını da istedi.

Yanal, duran toplarda ise Emre Belözoğlu'na güveniyor.

Galatasaray defansının bir diğer zaafı da arkaya atılan topları. Ersun Yanal'ın bu konudaki en etkili ismi Rodrigues'di ancak onun yokluğunda Deniz Türüç ve Max Kruse'ye defans arkasına koşular yapması talimatı verdi.

(Fanatik)

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