İşte 2020 model Galatasaray! Terim revizyona gidiyor

TM Dijital Haber Merkezi

Sezonun ilk yarısını Antalyaspor maçıyla kapatmaya hazırlanan, kazanması halinde 17 haftada 27 puan toplayacak olan Galatasaray’da kaybedilen 24 puanın analizleri tek tek yapılıyor.

SEZON ÖNCESİ BÜYÜK YANLIŞLAR YAPILDI

Transfer döneminde kadro mühendisliğinde yapılan yanlışlar, ilk 11’de oynayan oyuncuların genelde yaşlı olmaları, yerli futbolcu seçimlerindeki hatalar ve bunların üzerine Fatih Terim’in formsuzluğu Galatasaray’ı şampiyonluk yarışında bir hayli geri plana iterken, Ocak ayında bu tablonun değişmesi için yönetimle teknik heyetin büyük bir çalışma içerisine gireceği belirtildi.

EN AZ 6 FUTBOLCU GİDECEK

Mariano – Nagatomo – Babel – Belhanda – Seri – Nzonzi gibi yabancı futbolcularla yollarını ayırmak isteyen sarı kırmızılı ekip oyuncuların sözleşme şartlarını tek tek masaya yatırırken, kadroda bazı isimlerin geriye kalan yarım sezonluk ücretlerinin verilip gönderilmeleri gündeme geldi. Linnes, Emre Akbaba ve Florin Andone’nin dönüşüyle elini rahatlamak isteyen Fatih Terim’in yönetimden ‘10’ numara transferi istediği belirtilirken, Onyekuru’nun da eşyalarını toplayıp Florya’ya dönüş yapmaya hazırlanması tecrübeli teknik adamı memnun etti.

İşte 2020’de Galatasaraylıları bekleyen kadro yapısı:

1- Mariano takımdan gönderilecek, kadroya Linnes dahil olacak, Norveçli futbolcunun alternatifi ise Şener Özbayraklı.

2- Nagatomo’yla yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Leipzig’in sol beki Saracchi’yi transfer etme peşinde.

3- Seri – Nzonzi’yi kulüplerine geri gönderme peşinde olan sarı kırmızılı ekip Mario Lemina – Ömer Bayram ikilisiyle ön libero bölgesini kapatacak.

4- Belhanda’yı satış listesine koyan Galatasaray iyi bir 10 numara arayışına koyuldu.

5- Babel’de hayal kırıklığı yaşayan Fatih Terim Hollandalı öğrencisine soğuk bakıyor, Onyekuru’nun transferiyle Babel’in takımdan ayrılması bekleniyor.

6- Sakatlığını atlatan Emre Akbaba geri dönecek. Tecrübeli futbolcu orta sahada büyük bir koz olacak.

7- Luyindama’nın sözleşmesini askıya alan Galatasaray Marcao’nun partnerini arıyor. Uygun şartlarda iyi bir stoper takıma kazandırılacak.

8- Disiplinsiz tavırlarıyla Club Brugge’da kadro dışı kalan Diagne Galatasaray’a geri dönüyor. Senagalli forvet Falcao ve Şubat'ta takıma katılacak olan Andone'nin alternatifi olacak.

9- Arda Turan Galatasaray’a gelmek için hazır kıta bekliyor, eğer Fatih Terim ‘evet’ derse yıldız futbolcu gelmeye hazır.