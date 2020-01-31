31 Ocak 2020 Cuma 16:09:24 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 16:10:41
İstanbulspor, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti
İstanbulspor, Fenerbahçe'den kiraladığı 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.
İstanbulspor, Fenerbahçe'den kiraladığı 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti ve sarı-lacivertliler 2. yarı için oyuncuya lisans çıkardı.
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