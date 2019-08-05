GÜNEŞ

■ Katar basınından Al Raya Sport'un haberine göre Senegalli yıldız, İstanbul'daki evini sattı ve kısa süre içerisinde Al Rayyan'a transfer olacak! Diagne’nin Katar’ın Başkenti Doha’ya hafta içinde gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Haberde 13 ila 15 milyon euro arasında bonservis ödeneceği de yazıldı.