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14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:13:35

İstanbul’da Süper Final

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, 2019 Süper Kupa maçında kozlarını İstanbul’da paylaşıyor. Premier Lig ayağımıza kadar geldi.

GÜNEŞ

UEFA Süper Kupa, iki İngiliz kulübü Liverpool ile Chelsea arasında bugün Beşiktaş Park'ta oynanacak maçla sahibini buluyor. İstanbul böylece 2005 Şampiyonlar Ligi ve 2009 UEFA Kupası'nın ardından UEFA'nın kulüpler düzeyindeki 3. kupasına da ev sahipliği yapmış olacak. 2020 Devler Ligi Finali de 30 Mayıs 2020’de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Fransız kadın hakem Stephanie Frappart’in yöneteceği Liverpool-Chelsea kapışması, 7 kıtadan 215 ülkede canlı yayınlanacak.

2 MİLYAR EUROLUK MAÇ

 ■ DEV mücadelenin toplam değeri 1 milyar 842 milyon euro olacak. Takımların piyasa değerlerine bakıldığı zaman Kırmızılılar'ın, Maviler'e karşı üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Liverpool’un futbolcularının toplam değeri yaklaşık 1 milyar euro... UEFA Avrupa Ligi kazananı Chelsea’nin toplam kadro değeri ise 842 milyon euro olarak gösteriliyor. Liverpool’un en değerli ismi 150 milyon euroluk Salah, Chelsea’nin ise 100 milyon euroluk Kante…

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