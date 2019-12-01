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01 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 00:08:38

'İsraf dönemi yaşanmış'

Enkaz edebiyatı yapmak da istemediğini belirten Çebi, "İsraf dönemi yaşanmış. Durum öyle çok keyifli falan değil. Ağlamayalım ama bir süre sonra hepimiz unutacağız eski dönemleri" dedi.

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu:’nda açıklamalarda bulundu. Divan Kurulu’na ilk kez kulüp başkanı sıfatıyla katılan Çebi, başarılı olmaktan başka çareleri olmadığını belirterek, “Durum öyle çok keyifli falan değil. Tamam geldik, enkaz edebiyatı yapmayalım, ağlamayalım ama bir süre sonra hepimiz unutacağız eski dönemleri. Bizim içinde bulunacağımız zor durumların, bu zor sürecin nereden geldiğini değerlendirmek gerekiyor” dedi.

UYKU UYUYAMAZ OLDUK

 ■ ÇEBİ, şu ifadeleri kullandı: “İsraf dönemi yaşanmış. O gün kapıdan içeri girdiğimde ne hissettiğimi söylemek istiyorum sizlere. Bir kere çok yorgunum. Konuşacak enerjiyi bile zor buluyorum. Onun için affedin beni. Geldiğimizden beri 2 saatten fazla uyumuyorum. Sabaha kadar bunların altından nasıl kalkarız diye düşünüyoruz. Önümüzdeki 3 yılın imzaları atılmışsa, bunlar kulübün gelir giderlerini ortaya çıkartır mı, çıkartır. Ben önümüzdeki 2.5 yılın 1 milyar TL zararla ile kapatılacağını düşünüyorum.”

KİMSE BEŞİKTAŞ’TAN BÜYÜK DEĞİL

 ■ “BİZ bunları ne kadar aşağı çekebilirizin çalışmasını yapıyoruz. Sponsorlarımızdan biraz yukarı çıkmalarını istiyoruz. Sözleşmelerde fedakarlıklar istiyoruz. Gelirin giderin 1 lira fazla olan kulüp yaratamazsak, başka hiçbir şey konuşmamıza gerek kalmayacak. Kimse Beşiktaş’tan büyük değil. Biz Beşiktaş’ı var etmeyeceğiz. Beşiktaş zaten var. Biz Beşiktaş’ı nasıl şekillendireceğiz mesele bundan ibaret. Seçimi açık ara kazandığım için üstümde bir baskı hissediyorum. Bunun altından kalmak için başarılı olmaktan başka çarem yok.”

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