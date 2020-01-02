İspanyol futbolcudan ilginç paylaşım: Fenerbahçe'ye geliyorum
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe transferde özellikle sol beke kesin olarak bir ismi katmak istiyor. Sarı lacivertlilerde bu bölge için bir çok isim gelirken, ilginç bir transfer gelişmesi yaşandı...
İspanyol sol bek Borja Herrera sosyal medya hesabından "I’m come to @Fenerbahce" (Fenerbahçe'ye geliyorum) yazdı.
İsrail ekibi Maccabi Netanya'da forma giyen 26 yaşındaki bu paylaşımını dikkat çekmek için yaptığı tahmin ediliyor.
Piyasa değeri 200 bin euro olan Herrera sezon başında transfer olduğu Netanya'da sadece 4 maçta forma şansı bulabildi.
İspanyol sol bek kariyerinde formasını giydiği Real Valladolid, Las Palmas, Albacete'de ise tutunamadı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray, Sekidika'yı istedi Fenerbahçe de devreye girdi! Ersun Yanal 'Ben de onu istiyorum' dedi
- Galatasaray'da Belhanda'nın satışından elde edilecek gelir Alex Teixeira transferinde kullanılacak
- Trabzonspor, Ndiaye'nin ardından Marcelo'yu da renklerine bağlıyor
- Galatasaray'dan forvete Tino Kadewere hamlesi
- Medipol Başakşehir'den Bruma sürprizi