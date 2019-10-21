İspanya'da gündem Galatasaray deplasmanı

İspanya basınının, Zinedine Zidane'ın kader maçı olarak yorumladığı Galatasaray karşılaşması, önde gelen gazetelerin manşetine taşındı.

"BU BİR FİNAL HAZARD"

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca, sezon başından beri performansıyla beklentilerin altında kalan Hazard'a çağrıda bulundu. Gazetenin manşetinde "Bu bir final Hazard" ifadeleri yer aldı.

"CEHENNEME HOŞ GELDİN"

AS gazetesi ise Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosfere dikkat çekti ve Real Madrid'i zor bir maç beklediğine vurgu yaptı. İspanyol gazetenin manşetinde "Cehenneme hoş geldin Real Madrid" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile Real Madrid, Türk Telekom Stadı'nda 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.