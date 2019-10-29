İsmi var kendisi yok

GÜNEŞ

■ Kolombiyalı yıldız geldiği günden bu yana toplamda 5 maçta forma giydi ve sadece 1 gol atabildi. 1 Ekim’de oynanan PSG maçında sakatlanan yıldız golcü, o günden bu zamana kadar forma giyemedi. Falcao Gençlerbirliği, Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarını kaçırdı. Kulüp de dün siteden oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve sakatlığın günlük olarak takip edildiğini duyurdu..