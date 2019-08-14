İsmail Odabaşı'ndan alacaklı olduğu Denizlispor'a büyük jest

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Zor bir hafta geçirdik. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz canla başla gerekli parayı tedarik edip transfer yasağını kaldırmak için uğraştı. Kulübün borçlu olduğu herkesin borçları ödendi. İsmail Haktan ise herkesten farklı bir şey yaptı; alacak faizlerini ve avukat ücretini bağışlayarak destek oldu. Bu nedenle eski futbolcumuza gösterdiği vefa örneği için teşekkür ederiz" dedi. Tecrübeli futbolcu da eski kulübüne gönderdiği mesajda, "Bir daha o zor günlerimiz olmasın, hak ettiginiz yerde başarılar" ifadelerine yer verdi. (DHA)