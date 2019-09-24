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24 Eylül 2019 Salı 18:47:52 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 18:49:19

İsmail Kartal'dan Başakşehir yorumu: Türkiye'nin en kariyerli ve en geniş kadrosu Başakşehir'de

Süper Lig'de 27 Eylül Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, basına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 27 Eylül Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, ligde ilk 5 hafta itibarıyla puan olarak beklentilerinin altında kaldıklarını söyledi.

Kartal, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Gazişehir Gaziantep maçında evlerinde galibiyet hedeflediklerini ancak yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları maça odaklandıklarını ifade eden Kartal, "Süper Lig'in kadro olarak en geniş kadrosu ve kariyer olarak ligin en kariyerli oyuncuları Başakşehir'de. Biz de Çaykur Rizespor olarak en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Puan veya puanlar almak için yarın İstanbul'a gidiyoruz. İnşallah iyi mücadele edip hak ettiğimiz puan veya puanlarla Rize'ye döneriz." diye konuştu.

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un Çaykur Rizespor'u geçen yıldan tanımasının avantaj olduğuna işaret eden Kartal, "Futbolcuların bireysel performansı olarak, yeteneklerini, özelliklerini bilmek, onlarla zaman geçirmek avantajdır. Biz de Başakşehir takımındaki oyuncuların bireysel özelliklerini yakından biliyoruz. Herkes birbirinin analizini yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal, "Ligde ilk 5 haftada puan olarak beklentilerimizin altında kaldık. İlk 5 haftada 10 puan hedefliyorduk. Gazitşehir Gaziantep maçında hesapta olmayan bir kayıp yaşadık. Maalesef Gazişehir maçında hedeflediğimiz puanı alamadık." ifadelerini kullandı.

Ağır antrenman yaptırdığı şeklindeki eleştirilere katılmadığını aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Takımı her hafta ayrı ayrı hazırlıyoruz. Bütün veriler elimizde, ağır idman yapan takım koşamaz, oynadığımız bütün maçlarda ligin en çok koşan, en kompakt oynayan takımlarından biriyiz. Pas ortalamamız yüksek. Ağır idman yapan takım bu kadar pas yapamaz, koşamaz. Gazişehir maçında ağır bir mağlubiyet aldık. Bu yenilgi ilk ve son olmayacak, bu uzun bir maraton. Bundan sonra da kaybedebiliriz, bazen kötü oynayıp kazandığımız maçlar olacak. Başarılı olmak için çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız."

Kartal, geride kalan sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olan eski golcüleri Vedat Muric'in her takımın isteyeceği oyuncu olduğuna dikkati çekerek, her zaman bu tarzda futbolcu bulmanın çok pahalı olacağını, Scepovic'i şartları uygun olduğu ve tanıdıkları için tercih ettiklerini, El Kabir'in sakatlanmasının hücum hattında kendilerinin işlerini zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

(AA)

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