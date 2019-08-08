  • Bist 100
    98760.6
  • Dolar
    5,5049
  • Euro
    6,1855
  • Altın
    263,9400
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş, İspanyol golcü Fernandez'i gündemine aldı Beşiktaş, İspanyol golcü Fernandez'i gündemine aldı
Son Dakika... Pakistan ve Hindistan arası tren seferleri durduruldu Son Dakika... Pakistan ve Hindistan arası tren seferleri durduruldu
Salah'a yönelik ırkçı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı Salah'a yönelik ırkçı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı
İsmail Kartal: Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz İsmail Kartal: Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz
MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendiriyor MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendiriyor
Son Dakika... Rusya'da füze patlaması: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Son Dakika... Rusya'da füze patlaması: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bakan Selçuk: Reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı Bakan Selçuk: Reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı
Süper Lig'de tek maçın yayın değeri 1 milyon 330 bin Dolar Süper Lig'de tek maçın yayın değeri 1 milyon 330 bin Dolar
İran'ın yabancı gemilere müdahale ettiği iddia edildi İran'ın yabancı gemilere müdahale ettiği iddia edildi
Antalya dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor Antalya dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor
Mecidiyeler ustasının elinde 'Osmanlı hatırası' takılara dönüşüyor Mecidiyeler ustasının elinde 'Osmanlı hatırası' takılara dönüşüyor
TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor
Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetmek isteyenlere rezervasyon uyarısı Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetmek isteyenlere rezervasyon uyarısı
Ayı saldırısına uğradı 12 saat sonra kurtarıldı: 2 kez boğuştuk Ayı saldırısına uğradı 12 saat sonra kurtarıldı: 2 kez boğuştuk
OPET istasyonlarında 3 bin 500 kadın çalışan istihdam edilecek OPET istasyonlarında 3 bin 500 kadın çalışan istihdam edilecek
FETÖ'nün Ankara 'izdivaç imamına' 12 yıl hapis FETÖ'nün Ankara 'izdivaç imamına' 12 yıl hapis
Rusya'da dünya devi Apple'a soruşturma açıldı Rusya'da dünya devi Apple'a soruşturma açıldı
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? UZEF sınav sonucu sorgulama sayfası AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? UZEF sınav sonucu sorgulama sayfası
Umuma açık yerlerde kurban kesene para cezası verilecek Umuma açık yerlerde kurban kesene para cezası verilecek
Balıkesir bamyasında 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor Balıkesir bamyasında 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor
Hükümlülerin toplum yararına çalışmaları ihtiyaç sahiplerini mutlu etti Hükümlülerin toplum yararına çalışmaları ihtiyaç sahiplerini mutlu etti
Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya anlatılıyor Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya anlatılıyor
Açık öğretim lisesi ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav tarihi ne zaman? Açık öğretim lisesi ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav tarihi ne zaman?
Gaziantep'in bayram lezzetleri: İçli köfte ve yuvalama Gaziantep'in bayram lezzetleri: İçli köfte ve yuvalama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:28:47 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:30:33

İsmail Kartal: Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, transferde 3-4 oyuncu daha alacaklarını belirterek İngiltere Premier Liginden iki oyuncu ile görüştüklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon öncesi değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Topalantıda Kartal'a Çaykur Rizespor Kulübü yöneticileri Hasan Yavuz Bakır ve Serkan Karavin eşlik etti. Kartal, Çaykur Rizespor´daki son durumu değerlendirerek; "Kamp çalışmalarını tamamlayarak ilimize döndük. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Oyuncularımızla uyumlu bir şekilde çalışarak faydalı bir kamp dönemi geçirerek, kaynaştık. Bugün itibariyle haftaya lig başlıyor. Eksiklerimiz var, bu konuda yönetimimiz transfer komitemiz çalışıyor. Bize inanan bizimle başarılı olmak isteyen isimleri transfer etmek için uğraşıyoruz. Bu sezon başkanımız, yöneticilerimiz ve ben farklı bir şey yaptık. Takıma bu güne kadar her yıl bir çok oyuncu geldi, gitti. Biz uzun kontratlar yaparak takımımızı oluşturduk. Rizespor´un iskelet bir kadrosu olması için uğraştık. Bu plan doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kulübümüzün bütçesini sarsmadan oyuncular transferler ettik. Şu ana kadar geldiğimiz durumda bütçemizi çok yormadık. Bu bütçe durumunu da önümüzdeki günler açıklayacağız. Aldığımız oyuncuların yüzde 75´inden faydalanabilirsek başarılı olmuş sayılırız. Ama harcanan bütçeyi görünce şaşıracaksınız. Biz kulübün her kuruşunu hesap ederek hareket ediyoruz. Dünyanın büyük kulüpleri de bugün transferde arayış içerisinde. Bizde kaliteli futbolcuları en ucuza almak için gayret ediyoruz. Gelen oyuncuların lige takıma alışması, bize, şehre alışması zamanla olacak. İnşallah başarılı olacağız. Biraz sabırlı olarak bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi. 

"İKİ FORVET ALINACAK"

Transferde 3-4 oyuncu daha alacaklarını belirten Kartal, "Takımda eksik kalan bölgelerimiz var. Hücuma iki oyuncu daha alacağız. Biri yabancı, iki forvet daha almayı planlıyoruz. Biri Türk genç atletik bir oyuncu olacak. Görüştüğümüz isimler var. İngiltere Premier Lig´de bu akşam itibariyle transfer bitiyor. Burada görüştüğümüz, istediğimiz iki oyuncu var. Teklifimizi verdik. Son dakikaya kadar bekliyoruz. Bu oyuncuların biri kanat, biri santrfor. Kiralık seçeneğini de düşünüyoruz. Bugün bu konu da netleşecek" diye konuştu. 

"BAZI OYUNCULARLA YOLLAR AYRILDI"

Fenerbahçe´den bonservisi ile gelen genç oyuncuların bazılarını gelişimi için kiralık olarak göndereceklerini açıklayan Kartal, "Mahsun Çapkan´da bu oyunculardan biri. Onu ileriye dönük transfer ettik. Şu an bizim için yeterli değil. Gelişimini tamamlaması için başka bir takımda oynaması için kiralık göndereceğiz. Ayrıca Ali Fayez ile yollarımızı ayırdık. Mustafa Saymak ve Çınar Tarhan´ın kendilerine kulüp bulmalarını istedik. Genç oyuncumuz Sinan Yazıcı´yı kiralık olarak verdik. Kalecilerimiz Tarık ve Zafer iyi iki kalecimiz. Gökhan´a alternatif bir kalecide baktık. Ama bizim oyuncularımızın önünde daha iyi bir kaleci bulabilirsek düşünebiliriz. Yoksa bizim kalecilerimiz ile devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.  

"MEVLÜT VE ATTAMAH İLE İLGİLENİYORUZ"

Boldrin transferi için konuşan Kartal, "Boldrin burayı çok seviyor. Bizde ona inandık ve kendisini transfer ettik. En iyi yol bildiğin yol diyerek kendisini transfer ettik. Çünkü geçen sezon buradaki performansı ortada. Kendisi de gelmek için çok çaba sarf etti. Burayı seviyor. Kulübümüze hayırlı olsun. Öte yandan Başakşehir´den Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah ile ilgileniyoruz. Şu an fiyat konusu çok yüksek. Görüşmeler devam ediyor. Bugün yarın inşallah bu konuyu da netleştiririz. Henüz görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.   (DHA)

'Türk-ABD, arasında olası çatışma engellendi'
1.5 dakika mülakat mı olur?
Şanlıurfa'da canlı bomba etkisiz hale getirildi
Bakan Akar'dan Kıbrıs resti! Faturası ağır olur
CHP-HDP ittifakında T.C. çatlağı: Toplantıyı terk etti
Netflix nasıl denetlenecek?
Terim maç sonunda patladı! Lakayt oyunları sonrası harekete geçti
PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev krizi
Dili boğazına kaçan sürücüye hayat kurtaran müdahale
Maduro ABD ile müzakereleri dondurdu: Savaş istiyorlar. Savaşa gidiyoruz
F.Bahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum
CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi
Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Türkiye'ye dolar akacak! Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak
Havalimanında Comolli karşıladı, F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar?
Araç sahiplerine müjde! Bayram öncesi indirim üstüne indirim
Türkiye'ye karşı DEAŞ kartına sarılıp AB'yi tehdit ettiler! PKK iyice tutuştu
'3 aya kalmaz müjdeyi veririz'
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ