22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:48:38 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:49:52
İsmail Çipe, Galatasaray'dan ayrılıyor
İsmail Çipe için geçtiğimiz günlerde tecrübe kazanabilmesi için kiralık olarak başka bir kulübe gitmesine karar verilmişti.
Galatasaray'da bir türlü istenen performansı ortaya koyamayan İsmail Çipe için geçtiğimiz günlerde tecrübe kazanabilmesi için kiralık olarak başka bir kulübe gitmesine karar verilmişti.
24 yaşındaki file bekçisinin de bu doğrultuda arayışlarını sürdürdüğü ve kendisine Süper Lig'den birçok takımın talip olduğu belirtildi.
İsmail'in en kısa süre içerisinde başka bir takıma transfer olması bekleniyor.
(Fanatik)
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