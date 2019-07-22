İsmail Çipe, Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da bir türlü istenen performansı ortaya koyamayan İsmail Çipe için geçtiğimiz günlerde tecrübe kazanabilmesi için kiralık olarak başka bir kulübe gitmesine karar verilmişti.

24 yaşındaki file bekçisinin de bu doğrultuda arayışlarını sürdürdüğü ve kendisine Süper Lig'den birçok takımın talip olduğu belirtildi.

İsmail'in en kısa süre içerisinde başka bir takıma transfer olması bekleniyor.

(Fanatik)