'Islığı hak etmedim'

GÜNEŞ

■ YOUNES Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken tribünlere tepki göstermesi hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. G.Saray’la şampiyonluk kupasını kaldırdığı bir fotoğrafını paylaşan Faslı yıldız, “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve bunun karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim” dedi.

SONUN BAŞLANGICI

■ SARI-Kırmızılı taraftarların bir süredir tepkisini çeken Faslı 10 numara, her ne kadar özür dilese de ettiği Fransızca küfürler unutulacak gibi değil… G.Saraylılar, sosyal medyada Belhanda için, “Özrün bir önemi yok. Ne olduğu ayan beyan ortada artık… Zaten iyi oynama ihtimali falan da yok ama bundan sonra hasbelkader bir asist veya olumlu bir iki hareket yapsa bile ortaya konan tepki kolay kolay dinmeyecektir. Galatasaray kariyerinin sonunun başlangıcına girmiştir” yorumları yapıldı.