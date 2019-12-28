İşler umduğu gibi olmadı! Falcao River Plate'e dönüyor...

Gazetenin haberinde, “Bomba! River, Falcao’yu hep istedi ve ocak ayında eve dönebilir” ifadelerine yer verildi. Falcao’nun şu ana kadar sergilediği performansın kabul edilemez olduğu belirtilirken, “Falcao’nun İstanbul macerası kabusa dönüşmek üzere. Bu yüzden hem Galatasaray hem de Falcao ayrılığa sıcak bakıyor” denildi.

Kolombiyalı golcü Falcao, üst düzey futbol kariyerine River Plate'te başlamış, burada uzun yıllar forma giydikten sonra Portekiz temsilcisi Porto'nun yolunu tutmuştu.

(Akşam)