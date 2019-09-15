Islam Slimani'den iddialı açıklamalar

Fransa Ligi'nde Monaco formasıyla iyi bir form yakalayan Islam Slimani, Cezayir basınına açıklamalarda bulundu.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren ancak Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen Slimani, ''Ben yürekten oynarım, stilim böyledir. Son iki senedir çok sakatlık geçirdim ama Monaco'ya katabileceğim çok şey olduğunu biliyorum. Monaco'da Wissam Ben Yedder ile iyi bir ikili olabiliriz. İkimizde de Arap kanı var.'' sözlerini kullandı.

MEHDI LACEN: ''FALCAO'NUN YERİNİ DOLDURAMAZ AMA...''

Cezayir'in eski futbolcularından Mehdi Lacen ise ''Geçen sezon Fenerbahçe'de kötü bir performans sergilediği için çoğu kişi onun Monaco'ya gitmesine şaşırdı. Ama Jardim onu çok iyi tanıyor ve nele yapabileceğini biliyordu. Falcao'nun yerini doldurması beklenmiyor ancak iyi bir kadro oyuncusu olacaktır. Henüz bitmediğini herkese gösterecek.'' şeklinde konuştu.

Bonservisi Leicester'da bulunan ve Monaco'ya kiralanan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fransız ekibiyle 2 maça çıkarken 3 gol kaydetti.

(Sporx)