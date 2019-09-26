Islam Slimani Fransa'da zirvede

Geçen sezon Fenerbahçe'nin en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Islam Slimani, Monaco'da geçirdiği 1 ayda tamamen farklı bir performans sergiledi.

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Ligue 1'de çıktığı 4 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans gösteren Cezayirli oyuncu, taraftarların gözüne girdi ve hocası Leonardo Jardim'den de 31 yaşındaki oyuncu için övgü dolu sözler geldi.

Jardim, Slimani'nin takım oyuncusu olduğunu vurgularken, "Islam Slimani geldiğinde bu transfer çok eleştirildi. Ancak herkes gördü kü o hep takımın başarısı için uğraşan bir takım oyuncusu. Onun en büyük özelliği bu. Benim bildiğim Slimani de bu" ifadelerini kullandı.

LIGUE 1'İN "EN İYİ OYUNCUSU"

Öte yandan L'Equipe Gazetesi'nin her hafta oyunculara verdiği oyların ortalamasına göre Islam Slimani, 10 üzerinden 7 puanla ligin zirvesinde yer aldı.

Islam Slimani'nin arkasında Bordeaux'tan Koscielny ile takım arkadaşı Golovin 6,5 puanla 2. sırada yer aldı.