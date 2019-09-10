Islam Slimani durdurulamıyor! Yine attı...

Hazırlık maçında son Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Cezayir ile Benin karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Cezayir'de oyuna 69. dakikada dahil olan Islam Slimani, 72. dakikada penaltıdan kaydettiği golle takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalar gol olmadı ve Cezayir, Islam Slimani'nin attığı golle hazırlık maçında Benin'i 1-0 mağlup etti.

Cezayir'de Sofiane Feghouli maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

(Sporx)