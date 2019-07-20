  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6592
  • Euro
    6,3832
  • Altın
    259,2910
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İşine son verildiğini sosyal medyadan öğrendi İşine son verildiğini sosyal medyadan öğrendi
Galatasaray geçen yaz 6 futbolcu alırken, bu yaz ise şimdiden 7 transfer yaptı Galatasaray geçen yaz 6 futbolcu alırken, bu yaz ise şimdiden 7 transfer yaptı
70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu 70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
ABD Kongresi'nde 'karanlık ruhları kovan' dua! ABD Kongresi'nde 'karanlık ruhları kovan' dua!
Boşanma iddialarına yanıt: Sözümün arkasındayım Boşanma iddialarına yanıt: Sözümün arkasındayım
Bakanlık uyardı: Dondurulmuş gıdaları buzdolabında çözdürün Bakanlık uyardı: Dondurulmuş gıdaları buzdolabında çözdürün
Deniz Türüç için Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor Deniz Türüç için Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor
Meclis rahibi Conroy ABD Kongresi'nden karanlık ruhları kovdu! Meclis rahibi Conroy ABD Kongresi'nden karanlık ruhları kovdu!
Lazio'nun Yusuf Yazıcı için 16 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı Lazio'nun Yusuf Yazıcı için 16 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı
KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu başladı KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu başladı
Cumhurbaşkanlığından sert Avrupa Birliği açıklaması: Asla boyun eğmeyeceğiz Cumhurbaşkanlığından sert Avrupa Birliği açıklaması: Asla boyun eğmeyeceğiz
Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı
Gerçek ortaya çıktı: ABD, S-400'leri istemiyor çünkü... Gerçek ortaya çıktı: ABD, S-400'leri istemiyor çünkü...
Almanlar 'İstanbul' için fırsat kolluyor Almanlar 'İstanbul' için fırsat kolluyor
Düğünde silahlı kavga: 1 çocuk hayatını kaybetti Düğünde silahlı kavga: 1 çocuk hayatını kaybetti
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Kayserispor Başkanı Bedir: Lung’un gönderilmesi söylentisine inanılmaması dileğimizdir Kayserispor Başkanı Bedir: Lung’un gönderilmesi söylentisine inanılmaması dileğimizdir
Aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki araç faciaya neden oldu Aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki araç faciaya neden oldu
Galatasaray, Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Diagne için anlaşmaya vardı Galatasaray, Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Diagne için anlaşmaya vardı
6 yıldır kaçan cinayet zanlısı güven timlerince yakalandı 6 yıldır kaçan cinayet zanlısı güven timlerince yakalandı
Son dakika: Jandarma ve emniyet birimlerinden terör örgütü PKK’ya ağır darbe Son dakika: Jandarma ve emniyet birimlerinden terör örgütü PKK’ya ağır darbe
Deniz Türüç'ün bugün hangi kulübe transfer olacağına karar vermesi bekleniyor Deniz Türüç'ün bugün hangi kulübe transfer olacağına karar vermesi bekleniyor
Çolak'ın gitmesini beklediler: Böyle olacağını hissetmedim Çolak'ın gitmesini beklediler: Böyle olacağını hissetmedim

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:43:28 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:45:29

İşine son verildiğini sosyal medyadan öğrendi

2000 Sidney Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan, ayrıca 4 dünya, 2 de Avrupa şampiyonluğu bulunan eski milli sporcu ve ASKİ Spor Tekvando Takım Antrenörü Hamide Bıçkın Çetiner'e sosyal medyadan şok.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su Kanalizasyon İşleri (ASKİ) bünyesinde yer alan ASKİ Spor Kulübü'nde yönetimin değişmesinin ardından yapılan değişiklikler dikkat çekti. 8 yıldır ASKİ Spor Kulübü'nde tekvando antrenörlüğü görevini sürdüren 2000 Sidney Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan 4 dünya, 2 Avrupa şampiyonu eski milli tekvandocu Hamide Bıçkın Çetiner, ASKi Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla işine son verildiğini öğrendi. Çetiner yapılan davranışın evrensel hiçbir kurala uymadığını belirterek, "Takımı Türkiye Şampiyonası'na götürdüm. Sporcum maçtan çıktı gözleri dolmuş yanıma geldi. 'Hocam sosyal medyada görmeniz gereken bir şey var' dedi. Baktım, sosyal medyadan attıkları hikaye ile işime son vermişler" diye konuştu. 
 
Yeni yönetimle bir türlü iletişim kuramadığını belirten Hamide Bıçkın Çetiner, "Yönetim değiştikten sonra ilk görüştüğümde 'hocam sizi ve başarılılarınızı, takımın başarısını biliyoruz ve böyle bir kadın projesi olması da çok önemli' dediler. 'Bu kadın projesini biz de destekleriz' gibi cümlelerle bir kere benimle konuştular. Ben de teşekkür ettim, sonuçta işimi yapıyorum, ülkeme, branşıma sorumluluklarımın farkındayım. Sonra ben dedikodular duymaya başladım. İletişim kurmaya çalıştım, bu arada Rukiye dünya 3'üncüsü oldu, Gamze olimpiyat kota mücadelesinde finale çıkmıştı, çok da başarılı gidiyorduk. Bunları hem anlatmak hem de acil yapılması gerekenlerden bahsetmek istiyordum ama bir türlü irtibat kuramadım" ifadelerini kullandı. 
 
"SİVAS'TA SPORCULARIMIN BAŞINDAYKEN SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"
 
Ortada başarılı bir takım varken böyle bir muamele görmesinin kabul edilebilir olmadığını belirten Çetiner, sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
"Tamam gönderin de bu takımın bir antrenörü var, ortada başarılı bir takım var. Çalışmak istemiyorsanız da çalışmak istemiyorum de. Ben de baskıya pabuç bırakacak bir insan değilim. Çünkü vazifemi biliyorum. Sonra gittim kulübe Sivas'a şampiyonaya gidilecekti, bana parayı, kartları verdiler. Ben takımı Türkiye Şampiyonası'na götürdüm. Sporcum maçtan çıktı, gözleri dolmuş bir şekilde yanıma geldi ve 'hocam sosyal medyada görmeniz gereken bir şey var' dedi. Baktım, sosyal medyadan attıkları hikaye ile işime son vermişler. Çok sinirlendim, çocuklar bir yandan 'hocam biz ne yapacağız, biz ne olacağız' diyorlardı. Herkesin morali bozuldu ve maçın da ilk günüydü. Hemen orayı da yönettim, hiçbir sorun olmadığını, onların yanlarında olduğumu söyledim. Orada takımımın başında durdum, görevimi yaptım. Döndüm Ankara'ya ama hala ne arayan var ne soran."
 
"BU NEZAKETSİZLİĞİ VE SAYGISIZLIĞI KABUL ETMİYORUM"
 
Çetiner, "Bütün dünyada evrensel kurallar var, hala kimse benimle görüşmedi" diyerek, "Din, dil, ırk ayırt etmeksizin sevgi, saygı ve ahlak kavramları önemlidir. 'Seninle çalışmak istemiyorum' dersin, ben de gerekli bilgileri veririm çocuklarla ilgili ve giderim. Görüşmek istediğim halde görüşmeyip, sosyal medya hesabından böyle bir muamele görmek hiç hoş değil. Ortada güzel bir proje ve çalışma vardı. Benim amacım bu projenin ve çocukların zarar görmemesiydi. Ama yapılan bu nezaketsizliği ve saygısızlığı kabul etmiyorum. Geçen cuma günü yayınladılar ve hala benimle görüşmediler. Yüzüme konuşmayacaklarsa maçtan dönmemi bekleselerdi" ifadelerini kullandı. 
 
"KADIN TEKVANDO TAKIMIMIZ ÖZEL BİR PROJEYDİ"
 
Türkiye'nin tek kadın tekvando takımı olduklarını ve başarılı bir grafik yakaladıklarını sözlerine ekleyen Çetiner, "2011 yılında kadın projesi kurduk. Kadınların hem sporda güçlü olduğunu, hem de tek bir kadın takımı olsun diye pozitif destek amaçlı bu proje takımı kurduk. Benim tek niyetim kadınlarla ilgili başarılı olabilecek bir takımla büyüyen bir çizgi yakalamaktı. Kadın tekvando takımı projemiz özel bir projeydi" dedi. 
 
"OLİMPİYAT YILINDAYIZ, ÖNEMLİ OLAN TÜRK SPORUDUR"
 
Hamide Bıçkın Çetiner, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 2 sporcu ile temsil edileceklerini belirterek, şöyle konuştu: 
 
"Olimpiyat yılındayız, sporcularımız olimpiyatlara hazırlanıyor. Olimpik, paralimpik iki branşta da sporcumuz gidiyor. Bizim sporcularımızın siyasetle işi olmaz. Onların sadece motivasyona ve desteğe ihtiyaçları var. Önemli olan Türk sporudur. Olimpiyata gidecek sporcular mağdur olmasın, onlar desteklensin istiyorum."  (DHA)

Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! 6 ayda 859'u imha edildi
Afrin'deki hezimeti unuttu, tehdit ediyor!
CHP'li belediyede işçiye büyük şantaj! WhatsApp mesajları ortaya çıktı
G.Saray F.Bahçe karşısında geri adım attı: Kapışmayacağız
At özlemini motorla gideriyor
AB sözünde durmuyor! Türkiye'nin parasının üzerine yattılar
Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda sürpriz isim!
İstanbul'da 90'lara dönüş
Bodrum'a aşık oldu
Gustavo son düzlükte
ABD'nin kararı sonrası... Türkiye'den beklenen hamle!
Anadolu Ajansı duyurdu! Hakan Atilla ile ilgili önemli bilgi
Bağ-Kur'luya 3 müjde
Suudi Arabistan onayı verdi... ABD askeri girecek
Galatasaray’da orta sahaya son aday: Morgan Schneiderlin
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza! Yaralılar var
Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti
Finalde Senegal'i mağlup eden Cezayir şampiyon oldu
Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ