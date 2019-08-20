Isimat Mirin Toulouse'da

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Mirin, dün sabah Fransa’ya giderek Toulouse kulübü için sağlık kontrolünden geçti. Fransız ekibine kiralanan Mirin’in kiralama bedeli açıklanmazken, maaşının tamamının Toulouse tarafından ödeneceği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon devre arasında 350 bin euro bonservis bedeliyle PSV’den Beşiktaş’a transfer olan Mirin, 14 maçta forma giydi.