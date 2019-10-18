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18 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 23:39:26

'Irkçı saldırıya uğradım'

Arsenal’de forma giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından ırkçı saldırılara uğradığını söyledi. Özil, kiminle fotoğraf çektireceğinin kararını vermekte özgür olduğunu vurguladı.

GÜNEŞ

■ ALMAN Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası’nı kaldıran Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra’da fotoğraf çektirmelerinin ardından yoğun şekilde ırkçı saldırılara maruz kaldığını söyledi. Erdoğan’ın Türkiye’nin mevcut Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Mesut, “İsim önemli olmaksızın o makama saygı gösteriyorum. Almanya'da doğup büyüdüm ama benim geçmişim Türkiye'den geliyor” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMDAN ARAMADILAR

■ MESUT, şöyle devam etti: “Eğer Angela Merkel Londra'da olsaydı ve benimle görüşmek isteseydi, tabii ki onunla da bir araya gelirdim. Bu sadece ülkelerin en yüksek makamlarına duyduğum saygıyı gösterir. Fotoğraftan sonra korunmasız hissettim. Her gün ırkçı saldırılara maruz kalıyordum. Bu saldırıları yapanlar içinde politikacılar ve ünlü kişiler de vardı. Fakat milli takımdan kimse, 'Yeter artık! Bu bizim oyuncumuz, ona bu şekilde hakaret edemezsiniz' demedi. Herkes sustu ve yaşadıklarıma göz yumdu.”

FOTOĞRAFTAN ÖNCE DE VARDI

■ O fotoğraftan önce de birçok saldırıya maruz kaldığını söyleyen Mesut Özil, “Almanya'da ırkçılık maalesef artık sadece bir sağ problemi değil. Irkçılık bütün toplumun sorunu haline geldi. Biz Alman futbolunu değiştirdik. Özür dilememi beklediler ama Merkel beni bir kez dahi aramadı. Hem özür dilesem de bir şey değişmezdi” dedi. Mesut, “Almanya için yaptıklarıma saygı duysunlar. Kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte ise özgürüm” dedi.

2021 yılına kadar Arsenal’deyim

MESUT Özil, kontratı bitene kadar Arsenal’den ayrılmayacağını söyledi. Özil, “2021 yazına kadar sözleşmem var. Kontratım bitene kadar buradayım. Yeni anlaşmayı imzaladığımda çok dikkatli düşündüm. Futbol kariyerimdeki en önemli kararlardan biriydi. Burada 1-2 yıl kalmak için değil, geleceğimi Arsenal'e teslim etmek için sözleşme imzaladım. Kulüp de aynı şeyi istedi” açıklamasında bulundu.

Burası benim evim

FUTBOLCULUK olarak zor bir süreçten geçtiğini ve fazla süre bulamadığını anlatan Mesut, “Bu tür zor zamanlar geçirebilirsiniz. Ancak bu kaçmak için gerekçe değil” dedi. Arsenal forması giydiği için gurur duyduğunu dile getiren 31 yaşındaki oyuncu, “Burada çok mutluyum. İnsanlar sokakta benle konuştuğu zaman, 'Burası benim evim. Hiçbir yere gitmiyorum.' diyorum” şeklinde konuştu.

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