İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları iptal edildi
Koronavirüs futbolu etkilemeye devam ediyor. İtalya, İsviçre gibi ülkelerde maçların ertelenmesine neden olan koronavirüs bu kez İran futbolunu vurdu.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Korona'yı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, 1, 2 ve 3. lig futbol müsabakaları 20 Mart Cuma gününe kadar askıya alındı.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbol maçları ertelendi
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Korona'yı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, 1, 2 ve 3. lig futbol müsabakaları 20 Mart Cuma gününe kadar askıya alındı.
Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.
AA
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