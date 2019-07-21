Inter'le Falcao kapışması

GÜNEŞ

■ MBAYE Diagne'yi satarak yerine dünyaca ünlü bir golcü almak isteyen Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli isim konumunda bulunan Radamel Falcao hakkında, ülkesi Kolombiya'da yayınlanan bir radyo programında gündeme bomba gibi düşen bir haber verildi. Kolombiya'da yayınlanan Blog Deportivo adlı radyo programında konuşan gazeteci Javier Hernandez Bonnet, Inter Milan'ın bu futbolcuyu istediğini açıkladı.

YÜKSEK MAAŞ İSTİYOR

■ BONNET, İtalyan devi Inter’in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yle yollarını ayırmaya hazırlandığını ve Falcao için Monaco’ya teklifte bulunacağını duyurdu. Yeni transfer edilen Seri’yi Milan’ın elinden kapan Sarı-Kırmızılılar, böylece başka bir büyük bir İtalyan kulübüyle mücadeleye girişti. Programa katılan bir başka gazeteci Marina Granziera ise “Falcao, yüksek maaşlı bir kontratla G.Saray'a gitmek için her şeyi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

YENGE COME TO G.SARAY

■ FATİH Terim’in çok istediği Falcao için taraftarlar da devreye girdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 33 yaşındaki yıldız forvetin şarkıcı eşi Lorelei Taron'u adeta mesaj yağmuruna tuttu. Taraftarlar, Arjantinli şarkıcı olan Taron'un sosyal medya hesabında yer alan son fotoğrafının altına 'Yenge Come to Galatasaray' ifadelerinin yer aldığı binlerce mesaj attı. Taron'un bu mesajların bazılarını beğendiği de görüldü.