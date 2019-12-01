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01 Aralık 2019 Pazar 19:06:23 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 19:06:59

Inter ligde mağlubiyeti unuttu

İtalya Ligi Serie A'da 14. hafta karşılaşmasında Inter, SPAL'ı konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşma, Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 16. ve 41. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti. SPAL'ın tek golünü ise 50. dakikada Valoti attı.

Serie A'da üst üste 5. maçından da galibiyetle ayrılan Inter, puanını 37 yaptı ve Juventus'un evinde Sassuolo ile berabere kalmasının ardından liderliğe yükseldi.

Üst üste 7. maçından da galibiyet alamayan SPAL ise 9 puanda kaldı ve 19. sırada yer aldı.

Inter, gelecek hafta Roma'yı konuk edecek. SPAL ise Brescia'yı ağırlayacak.

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