19 Aralık 2019 Perşembe 08:47:52 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 08:53:13
İngilizlerden Türk hamlesi! 'Merih'i de alın'
Lıechester City taraftarları, Türk Milli Takımı’nda birlikte oynayan Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral’ın kendi takımlarında birleşmesini istiyor.
Juventus’ta son dönemde forma giymeye başlayan ve pek çok İngiliz kulübünün takibinde olan Merih Demiral’ın transferi için kampanya başlatan Liechester taraftarları, Çağlar ve Merih’in birlikte oynaması halinde takımın savunma başarısının çok daha yükseleceğini iddia ediyor. (Akşam Spor)
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