İngilizlerden Türk hamlesi! 'Merih'i de alın'

Juventus’ta son dönemde forma giymeye başlayan ve pek çok İngiliz kulübünün takibinde olan Merih Demiral’ın transferi için kampanya başlatan Liechester taraftarları, Çağlar ve Merih’in birlikte oynaması halinde takımın savunma başarısının çok daha yükseleceğini iddia ediyor. (Akşam Spor)