İngiliz kulüpleri Diagne için sıraya girdi

Ada basınında çıkan haberlere göre, 28 yaşındaki Senegalli santrafor için Brighton, Southampton ve Crytal Palace’ın Galatasaray’a başvurup fiyat sorduğu ileri sürüldü. Diagne’yi satıp bu oyuncudan gelecek parayı transferde kullanmayı planlayan Cim-Bom’un kurmaylarının 10 milyon euronun üzerinde gelecek her teklifi değerlendireceği yazıldı. Diagne geçen sezon Galatasaray’a Kasımpaşa’dan devre arasında gelmiş, 10 gol atmıştı.

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