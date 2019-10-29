İngiliz devinin temsilcileri Uğurcan Çakır'ı izlemeye geldi

Süper Lig'in 9. hafta kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Gol düellosu halinde geçen karşılaşma 2-2 sona erdi. Karşılıklı geçen mücadelede iki takım kalecileri resmen devleşti.

Bordo-mavili ekibin genç file bekçisi Uğurcan Çakır, birçok pozisyonda turuncu-lacivertli ekibe geçit vermedi. Son dönemlerde dev kulüplerin gözdesi olan milli kaleci, bu karşılaşmada takip altındaydı.

Birçok scout ekibinin 23 yaşındaki eldiveni izlemek için başvurduğu öğrenildi. Gözetimciler arasında Liverpool scout ekiplerinin de bulunduğu ifade edildi.

Birçok yabancı scout, Uğurcan'ı izlemek için akreditasyon yaptırırken Liverpool'un oyuncu takibi yapan ekibi de dün maçtaydı.

Öte yandan Comolli'nin de İrfan Can'ı izlediği iddia edildi.

"İNGİLİZ KULÜPLER ONUNLA İLGİLENDİ"

Uğurcan Çakır'ın ağabeyi Necdet Çakır, Krasnodar maçı öncesi ''Ailecek gurur içerisindeyiz. İngiliz kulüpler onunla ilgilendi. Ama Uğurcan'ın önceliği Trabzonspor. Transferi düşünmüyor. Biz ailecek Trabzonspor taraftarıyız" açıklamasını yapmıştı. Bordo-mavili file bekçisi için devre arasında resmi teklif yapılması bekleniyor.

(Sabah)