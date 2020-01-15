15 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 00:14:12
İngiliz basınından flaş Muriqi iddiası
TOTTENHAM Menajeri Mourinho, "Kane sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var" dedi.
Bu sözlerin ardından İngiliz basını, Fenerbahçe’nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için yeniden girişimler yapılacağını yazdı.
(Akşam)
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