29 Ağustos 2019 Perşembe 10:29:37 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:31:11
İngiliz basını, Mustafi'nin Fenerbahçe’ye gitmeyeceğini yazdı
İngiliz basını, Arsenal’dan ayrılmaya hazırlanan 27 yaşındaki Shkodran Mustafi'nin Fenerbahçe’ye gitmeyeceğini yazdı.
Mustafi , Roma’ya çok yakın. Rami’nin alınması sebebiyle Fener’e gelemiyor. Öte yandan İtalyan basınındaki bir başka haberde de; Brescia’nın Rami’yi almak için uğraştığını, ancak Fenerbahçe’nin oyuncuyu kaptığı belirtildi. (Akşam)
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