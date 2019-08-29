İngiliz basını, Mustafi'nin Fenerbahçe’ye gitmeyeceğini yazdı

Mustafi , Roma’ya çok yakın. Rami’nin alınması sebebiyle Fener’e gelemiyor. Öte yandan İtalyan basınındaki bir başka haberde de; Brescia’nın Rami’yi almak için uğraştığını, ancak Fenerbahçe’nin oyuncuyu kaptığı belirtildi. (Akşam)