Galatasaray'ın bu sezon transferdeki başarısı Avrupa’nın da gündeminde yer alırken son olarak İngiliz The Sun’a konu oldu. Sarı-Kırmızılı kulübü, Bargain Hunter (Kelepir avcısı) ilan eden gazete, “Galatasaray, sadece 4.5 milyon pound karşılığında Falcao ve Nzonzi dahil 12 oyuncu ile sözleşme imzaladı ve transfer pazarını kazandı. Bu yaz bir düzine imzadan sadece biri için kalıcı ücret ödedi” denildi. Öte yandan Falcao için yapılan imza töreni de dünya basınında geniş yankı buldu. “Çılgın kutlama” başlıkları atıldı. İşte o manşetler: Goal.com: İnanılmaz halk resepsiyonu. sports.fr: Falcao başka bir yıldız. sportbible: 20.000’den fazla taraftar resmi sunumuna katlanarak gerçek dışı bir atmosfer yarattı.

TARAFTAR ÇILDIRDI!

Kolombiyalı yıldız golcü Galatasaray taraftarlarının kesinlikle çılgına dönmesine neden oldu. Ojogo: Türkler, G.Saray taraftarlarının böyle ateşli olduğunu hiç kimseye haber vermedi. Falcao’nun gelişiyle gösteri zirveye çıktı. (Alşam)