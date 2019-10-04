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04 Ekim 2019 Cuma 10:03:27 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 10:07:40

İngiliz basını, Adem Ljajic ve Caner Erkin'in kötü performansına vurgu yaptı

İngiliz basını, Wolverhampton’a sahasında 1-0 yenilen Beşiktaş’ta Adem Ljajic ve Caner Erkin’in kötü performansına vurgu yaptı.

TM Dijital Haber Merkezi

Lige iyi başlayamayan ve 7 hafta sonunda sadece 7 puan toplayan Wolverhampton’ın dün temsilcimiz Beşiktaş karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet İngiliz basınında ilginç ifadelerle yorumlanırken, ‘Kurtların’ M.City karşılaşması öncesi 3 puanla evine dönmesi memnuniyetle karşılandı.

LJAJİC VE CANER ÇOK KÖTÜYDÜ

Premier Lig’de ilk galibiyetini geçen hafta Watford’a karşı alan Wolwes için ‘Boly 90’da attı Nuno Espirito Santo’nun yüzü güldü’ manşetleri atılırken, Ada basını özellikle Beşiktaş’ın iki futbolcusu hakkında olumsuz görüş bildirdi. Adem Ljajic ve Caner Erkin’in kötü performansına değinen İngilizler ‘Wolverhampton’ı tehdit edemediler, Boly cezalarını kesti’ derken, tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı’nın maç sonunda Ljajic hakkında ‘Onun formundan ben de memnun değilim’ açıklamaları oyuncunun son durumu özetledi.

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