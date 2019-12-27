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27 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 09:11:38

İmparator 5 ismin yolunu gözlüyor

Kadroda revizyona gidecek olan Fatih Terim, devre arasını iple çekiyor... Tecrübeli çalıştırıcı, ikinci yarıda Saracchi, Diagne, Onyekuru, Linnes ve Emre Akbaba’yı kadroya dahil edecek.

GÜNEŞ

■ YAPTIĞI  flaş transferlere rağmen sezonun ilk yarısında hüsran yaşana Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, devre arasında yeni bir sayfa açacak... Kadro mühendisliğine başlayan İmparator, gönderilecek ve takıma katılacak isimleri de belirledi. Tecrübeli teknik adam, kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi’nin yanı sıra Jean Michael Seri, Emre Mor, Belhanda, Nagatomo ve Mariano’nun gönderilmesi için yönetime rapor sundu.

LİNNES VE AKBABA GERİ DÖNÜYOR

■ UEFA'nın 'Sattığın kadar al' kıstası nedeniyle yeteri kadar transfer yapamayacaklarını bilen Terim, kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne'nin tekrar gelmesine yeşil ışık yaktı. Senegalli golcünün yanı sıra Marcelo Saracchi ve Onyekuru’nun da kadroya katılmasını talep eden İmparator’a yönetimden müjdeli haber geldi. Bu iki isim sezonun ikinci yarısında Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Terim ayrıca, ilk yarıda sözleşmeleri dondurulan Linnes ile Emre Akbaba’yı da ikinci yarı takıma alacak.

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