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01 Kasım 2019 Cuma 09:09:04 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 10:50:20

İmamoğlu adını değiştirdiği kadın voleybol takımını yüzüstü bıraktı: Mitinge gelmedik diye icraya düşürdü

İBB Başkanı İmamoğlu, 3 yıl önce devralıp adını Beylikdüzü’ diye değiştirdiği kadın voleybol takımını borç içinde bıraktı. Gerekçe, seçim kampanyasına katılmamaları! Beylikdüzü Kulübü Genel Sekreteri Saadet Sarı, İstanbul seçimlerinde bizi sahneye çıkarmaya başladılar. Rahatsız olduk. Sonra kaynak kesildi. 6.5 milyon TL borçla kaldık dedi. Sporcular alacakları için icra takibi başlattı, hoca istifa etti. Takım Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde son sıralara geriledi. İmamoğlu’nun getirdiği yöneticiler ise bugün İBB’de.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde devralarak adını ‘Beylikdüzü’ diye değiştirdiği 2. Lig kadın voleybol takımını yüz üstü bıraktı. Kulüp, parasını alamayan sporcular, icra takibiyle baş başa kaldı; çıktığı Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde ise düşme hattına geriledi.
 
Beylikdüzü’nde kurulan Arma Yaşam Gençlik Spor Kulübü’nün kadın voleybol takımı, 2016’da dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından belediye bünyesine alındı. Kulüple yapılan 3 yıllık anlaşma ile yönetime de İmamoğlu’nun belirlediği, Murat Ongun (bugün İBB Sözcüsü), Mehmet Murat Çalık (bugün Beylikdüzü Belediye Başkanı), Ertan Yıldız (bugün İBB Başkan Danışmanı), Tuncay Yılmaz (bugün İBB’de müdür) ve Meclis üyesi Fatih Keleş alındı. İmamoğlu, birleşme töreninde yaptığı konuşmada, “Duyguları köpürtmek istiyoruz. Bunu da spor ile başarabiliriz. Beylikdüzü Belediyesi olarak takımın daimi partneri olacağız. Özellikle ‘kadına bu kadar mı yakışır’ diyebileceğim bir spordur voleybol” açıklamasını yaptı.
 
SPORCULAR İCRAYA BAŞVURDU
 
Takım 2017’de şampiyon olarak Vestel Venüs Sultanlar Ligi’ne yükseldi. İki yıl sonra, 2019’da CHP, İP ve HDP’nin İBB Başkan adayı olan İmamoğlu, hem 31 Mart hem de 24 Haziran’daki yenileme seçimlerinde kadın voleybol takımını seçim kampanyasının bir parçası yaptı. 2002’de kurulan takımı, belediye ile anlaşma tarihini esas alarak ‘kendisinin kurduğunu’ söyleyen İmamoğlu, “Kurduğum voleybol kulübü şampiyon oldu” ifadesini kullandı.  Ancak İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte, kulübe belediye desteği de kesildi. Sporcular Mart ayından itibaren ücretlerini alamayınca, kulübe haciz göndermeye başladı. Aralarında Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları Melisa Memiş, Sabriye Dikmen, Seray Altay, Ergül Eroğlu ve Göksu Durmaz gibi oyuncuların da bulunduğu sporcular, 480 bin liralık alacaklarının tahsil edilmesini istedi.  Takımın ABD’li oyuncuları Simone Lee, Kelly Hunter ve  Andrea Carrie Drews da alacakları için Avrupa Voleybol Federasyonu’na (CEV) başvurdu. Kulübe, ‘yabancı oyuncu oynatmama’ cezası verildi. Antrenör Mehmet Bedestenlioğlu da istifa etti.
 
SEÇİME DESTEK VERMEDİLER
 
Akşam Gazetesi, kulübün bu noktaya gelmesinin gerekçesini araştırdı. Beylikdüzü Voleybol İhtisas Spor Kulübü Genel Sekreteri Saadet Sarı, süreci şöyle anlattı: “Çeşitli branşlarda mili takımlara sporcu yetiştiren bir kulübüz. Başarılar gelince Ekrem Bey bizimle irtibata geçti, anlaşma yapıldı. Biz zaten birinci lige çıkmıştık. İstanbul adaylığı süreci başlayınca her organizasyonda bizi sahneye çıkarmaya başladılar. Bundan rahatsız olduk. Siyaset değil spor yapmak istiyorduk. Bunu da iletince işler tersine dönmeye başladı. Kulübün finans kaynakları Beylikdüzü Belediyesi tarafından kesildi. Maçlarda bir ambulans bulundurma zorunluluğumuz var. İlçede bulunan hastanelerin hiçbiri ambulans vermiyor. Sponsorlara belediye tarafından baskı yapılıyor. Beylikdüzü Belediyesi’yle işbirliği yapmadan önce 1 kuruş borcumuz yoktu. Şimdi borcumuz 6.5 milyon civarında. Sorunları Ekrem Bey’le konuştuk. Bize ‘borç benim borcum, ödeyeceğim’ dedi. Ancak ödenmedi.”

(Akşam)

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