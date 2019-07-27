İlle de M’Vila

GÜNEŞ

■ ORTA sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Luiz Gustavo için Marsilya’dan olumsuz yanıt alınca rotasını Saint-Étienne’in Fransız oyuncusu Yann M’Vila’ya çevirdi. Sarı-Lacivertliler, ilk teklifin kabul görmemesinin ardından bir kez daha Fransız ekibinin kapısını çaldı ve 5 milyon euroluk bonservis miktarını 8 milyon euroya çıkardı. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Tarafların anlaşması yakın.

1.5 SEZONDUR FRANSA’DA

■ OYUNCUYLA her konuda anlaşan Fenerbahçe, Saint-Etienne’i de ikna ettiği an 29 yaşındaki ön liberoyu İstanbul’a getirecek. 2018 Ocak ayında Rus ekibi Rubin Kazan’dan transfer edilen M’Vila, Yeşil-Beyazlılarla şu ana kadar 57 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol atamayan Fransız orta saha 1 defa asist yaptı. Yann M’Vila’nın Saint Etienne ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. F.Bahçe’nin M’Vila’ya yıllık 2.5 milyon euro vereceği de belirtildi.