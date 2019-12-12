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12 Aralık 2019 Perşembe 14:53:13 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 14:56:34

İlkay Gündoğan'dan flaş şampiyonluk itirafı

Manchester City'nin Türk asıllı Alman Milli Takımı oyuncusu İlkay Gündoğan, şampiyonluk yarışı için umutsuz konuştu. İlkay, "Şampiyonluk yarışı bizim için bitti" dedi.

İngiltere Premier League'inde lider Liverpool'un 14 puan gerisine düşen Manchester City'de, şampiyonluk umutları tükeniyor. Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, henüz 2. yarı oynanmamasına rağmen üst üste 3. sezon şampiyonluğu kazanamayacaklarını kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

City, son lig maçında Manchester derbisinde ezeli rakibi United'a sahasında 2-1 yenildi. Son iki yıldaki üst üste şampiyonlukta City'nin önemli oyuncularından biri haline gelen İlkay Gündoğan BT Sport'a verdiği röportajda, "Dürüst olmaz gerekirse, şampiyonluk çok uzak" dedi.

"Bizim için zor bir sezon" diyen İlkay Gündoğan, "Liverpool ile aramızda büyük fark var" diye konuştu.

"Şampiyonluk yarışının bizim için bittiğini inkar edemeyiz" ifadelerini kullanan orta saha oyuncusu, "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele etmeliyiz. Dürüst olmak gerekirse hayal kırıklığı içerisindeyiz. Sezonun başında bu kadar fark olmasına alışkın değiliz" açıklamalarını yaptı.

Takım içerisindeki atmosferde önceki yıllara göre belirgin bir değişiklik olmadığını savunan İlkay Gündoğan şöyle konuştu, "Takım içi dinamiği önceki yıllara kötü değil. Belki bazı değişikliklere ihtiyaç var. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Sadece gelecek haftalarda kendimizi gösterip olmamız gereken yerde olacağımıza inanıyorum.

Hüsran, kızgınlık ve hayal kırıklığı duygularını bilmiyorsanız ki bazen kendime soruyorum, "Başarının değeri gerçekten nedir? Mutluluğun ölçüsü nedir? Kesinlikle bu duygulara ihtiyacımız var."

İlkay Gündoğan, Premier League'deki başarısızlığa karşın Şampiyonlar Ligi için umutlu konuştu ve "Premier League'de başarılı değilseniz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamayacağınızı kimse söyleyemez. Şampiyonlar Ligi'nde tüm şanslar açıktır" dedi.

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