İlk kez Komşu'da oynayacak

31.ÜLKE TAKIMI OLACAK

AVRUPA Ligi Play-Off Turu’nda AEK ile eşleşen Trabzonspor, dün yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü… Bu zamana kadar Avrupa’da 30 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan Bordo-Mavililer, tarihinde ilk kez bir Yunan ekibiyle oynayacak. Fırtına şu ana kadar ise sadece 1 defa Yunan futbolcu transfer etti… O isim de Avraam Papadopoulos.