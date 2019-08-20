20 Ağustos 2019 Salı 21:47:15 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 21:48:44
İlk kez Komşu'da oynayacak
Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda AEK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, tarihinde ilk defa bir Yunan takımıyla karşılaşacak.
31.ÜLKE TAKIMI OLACAK
AVRUPA Ligi Play-Off Turu’nda AEK ile eşleşen Trabzonspor, dün yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü… Bu zamana kadar Avrupa’da 30 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan Bordo-Mavililer, tarihinde ilk kez bir Yunan ekibiyle oynayacak. Fırtına şu ana kadar ise sadece 1 defa Yunan futbolcu transfer etti… O isim de Avraam Papadopoulos.
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