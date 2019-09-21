'İlk kanı kim akıttı?'

GÜNEŞ

■ Ali Koç’u kasteden Cengiz, “Bize saldıran yöneticiye usulünce yanıt verdik. Ülke sıralamamız kritik bir konuma geldik. Biz ülke futbolunun değerinin yükseldiği bir yarış istiyoruz. Biz Türk futbolunda kavga, kaos olsun istemiyoruz. Ama ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı buna bakmak lazım. Biz asla kimseye bir söz etmeyiz, hele camialar hiç. Ülke sıralamasında 11. Sıraya geldik, tehlike yaşıyoruz” diye konuştu.

EVİMİZİ BARKIMIZI SATTIK

■ OLAĞANÜSTÜ divan kurulu toplantısının gündemiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, Florya’da Galatasaray’ın yararına olacak çözümden yana olduklarını dile getirdi. “Riva ve Florya evimiz barkımız” diyen Cengiz, “Riva ve Florya’da evimizi barkımızı sattık. Bazı yorumlar okuyorum, üzülüyorum. Müthiş yanlış algı ve algı yönetimi var. Beklentilerimiz var. Emlak Konut ve müteahhitler, beklentileri vardır. Saygı çerçevesinde, görüşmeleri büyük olgunlukla sürdürüyoruz. Galatasaray’ın hayrına olan çözümden yana olacağız” dedi