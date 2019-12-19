'İlk imzayı ben atarım'

GÜNEŞ

■ MEDİPOL Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Futbol Federasyonu'nun harcama limiti sapma oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarma kararını tekrar gözden geçirmesini, eski uygulamaya dönülmesi yönünde ilk imzayı atmaya hazır olduğunu söyledi. Gümüşdağ, “Madem geçmişte konuşulan taleplerin bugün tam tersi düşünülüyor, o zaman kulüplerin çoğunluğunun imzasıyla yüzde 40 sapma oranının tekrar yüzde 30'a düşürülmesi yönünde karar alınması doğru olacaktır” dedi.

% 10 SORUNLARI ÇÖZMÜYOR Kİ

■ GÜMÜŞDAĞ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradaki yüzde 10 kulüplerin sorunlarını zaten çözmüyor ki. FFP talimatında ne deniyorsa, bunu yerine getirmek zorundayız. Belki transfer yapmayacağız, belki mevcut kadroyu boşaltmadan transfer yapamayacağız. Bunu madem milat kabul ettik, bu miladın arkasında dimdik durmaya hazırız. Federasyon başkanının iyi niyetinden şüphem yok. 29 Ağustos'ta yaptığımız genel kurulu dün gibi hatırlıyorum. Bu tamamen bir algı, doğru değil.”