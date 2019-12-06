İlk idmanda profesyonel futbolcu olmadığı anlaşıldı! Kulüp suç duyurusunda bulundu

Viborg kulübü yaptığı açıklamada ilk idmandaki düşük futbol seviyesinin ardından Verhagen ile yolların ayrıldığını ve bu işin içinde çeşitli ülkelerden birçok kişi olduğunu belirtti.

Danimarka polisi, Viborg'un oyuncu hakkında dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve kimlik hırsızlığı suçlarından suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Bölge savcısı ise Verhagen'in kız arkadaşına saldırı, hırsızlık ve görgü tanıklarını tehdit etme suçları şüphesi nedeniyle daha önce gözaltına alındığını ifade etti.

Viborg kulübünden bir yetkili, kendisini Stellar Group'dan bir kişi olarak tanıtan bir adamın Verhagen'in ocak ayında Çin'e transfer olacağını ve bunun öncesinde ona süre verecek bir kulüp aradıklarını söylediğini bildirdi.

Oyuncunun CV'sinde yazan Audax Italiano, Dianmo-Auto ve Cape Town FC kulüplerinde de forma giymediği ortaya çıktı. Dinamo-Auto Teknik Direktörü Dobrovolsky böyle bir oyuncu hatırlamadığını söylerken Cape Town City kulübünün sahibi Comitis, Verhagen'in hiçbir zaman sözleşmeli futbolcuları olmadığını aktardı. Hatta bir ara takıma transferinin söz konusu olduğunu ancak doğru olmayan bir şeyler hissettikleri için bundan vazgeçtiklerini açıkladı. (Ajansspor)