İlk hazırlık maçına çıkan Fernando, Monchi tarafından çok beğenildi

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Monchi’yle yeniden başlangıç yapan, Julen Lopetegui ile anlaşmaya varan ve takıma şu ana kadar tam 12 takviye yapan Sevilla tepeden tırnağa bir değişim yaşarken, kadroya katılan futbolcuların son durumlarının Everton ve Mainz ile oynanan hazırlık maçlarında açıkça görülmesi İspanyollar hayli memnun etti.

MONCHİ FERNANDO'YA BAYILDI

Everton ve Mainz’la hazırlık maçları oynayan Sevilla, önce İngiliz ekibini 1-0 yenerken, kırmızı beyazlılar daha sonra Mainz’ı 5 golle geçmesini bildi. Özellikle Everton maçını yakından takip eden Monchi’nin transfer edilen oyuncuları yakından takip ettiği öğrenilirken, İspanyol Sportif Direktör’ün 1-0 sonuçlanan karşılaşmadan sonra Fernando’yu takıma kazandıran menajerleri telefonla arayarak özellikle teşekkür ettiği belirtildi. Brezilyalı orta sahanın performansı çok beğenen Monchi’nin Galatasaray’a gitmesine izin vermediği Banega’nın futbolundan da memnun olduğu öğrenilirken, Kjaer’in Mainz karşısında forma giymesi de dikkatlerden kaçmadı.