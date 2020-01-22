İlhan Cavcav, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı

Bu sabah gerçekleştirilen anma törenine İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav ile oğlu Önder Cavcav'ın yanı sıra Gençlerbirliği Başkanlığını sürdüren diğer oğlu Murat Cavcav'ın önderliğinde yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, futbolculardan Ahmet Oğuz ve Halil İbrahim Pehlivan katıldı.

İlhan Cavcav'ın kabri başında okunan Kuran-ı Kerim'den sonra başkan Murat Cavcav kısa bir konuşma yaptı. Cavcav, "Bugün bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bir gün hepimizin geleceği yer burası. O yüzden birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım. Dostluklarımızı koruyalım. Babamın bize bıraktığı mirası hem ben hem de arkadaşlarım korumak ve büyütmek için elinden geleni yapacak. Bu konuda da tüm dostlarımız, sevenlerimiz müsterih olsun" dedi.