İkinci Nainggolan çıkarması

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, büyük oynuyor… Sarı-Kırmızılılar, Inter Teknik Direktörü Antonio Conte’nin kadroda düşünmediği Rojda Nainggolan için bir kez daha İtalya’nın yolunu tuttu. Belçikalı oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibiyle pazarlıklarda sona geldi. Cim Bom, Sampdoria’nın yüksek maaşı nedeniyle transferinden vazgeçtiği Nainggolan’ı ikna ederse iş resmiyete dökülecek ve 31 yaşındaki oyuncu imza için önümüzdeki hafta İstanbul’a gelecek.

3’Ü BİZDEN 1.5’İ SİZDEN

■ BU transferi Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar ikilisi yürüyor. Önceki gün Avusturya’ya gelen ve teknik direktör Fatih Terim’le bir görüşme gerçekleştiren Albayrak, ardından kamptan ayrılmıştı. İkilinin bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Roma’dan Inter’e 38 milyon euroya transfer olan Nainggolan’ın yıllık maaşı 4.5 milyon euro. G.Saray’ın Inter’e sunduğu teklif ise 3 milyonu biz, 1.5 milyonu siz verin şeklinde…