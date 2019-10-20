20 Ekim 2019 Pazar 08:46:43 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 08:50:00
İki yüzlü St. Pauli!
Türk futbolcu Cenk Şahin’i Barış Pınarı Harekatı’na destek vermesinden dolayı kadro dışı bırakan Alman ekibi St. Pauli terör örgütüne destek verdi.
Cenk Şahin olayından 1 hafta sonra St. Pauli Stadı terör örgütü renkleriyle donatıldı. Terör örgütünün siyasi mesajlarının olduğu pankartlar asıldı. Alman Futbol Federasyonu ‘selam’a ceza yağdırırken, buna sessiz kaldı.
(Akşam)
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