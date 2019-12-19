19 Aralık 2019 Perşembe 14:50:08 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 14:53:25
İki Süper Lig ekibi Tyler Boyd için devrede
Beşiktaş ile 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tyler Boyd için şu an iki Süper Lig ekibi devrede. İlk olarak Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor ABD'li kanat oyuncusunu gündemine aldı.
Beşiktaş ile 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tyler Boyd için şu an iki Süper Lig ekibi devrede. İlk olarak Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor ABD'li kanat oyuncusunu gündemine aldı. Son olarak Mehmet Özdilek yönetiminde çıkış yakalayan Yukatel Denizlispor da Tyler Boyd için nabız yoklamaya başladı. (Fotomaç)
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