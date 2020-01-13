Igor Tudor: Galatasaray bizim kurduğumuz kadroyla 2 yıl üst üste şampiyon oldu

Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor, yeni takımı Hajduk Split ile ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Hırvat teknik adam, Türkiye'deki anılarından Hırvatistan'daki hedeflerine kadar birçok konuda TRT SPOR'a değerlendirmelerde bulundu.

HIRVATİSTAN'DA SERİYİ BİTİRECEĞİZ

Hırvatistan'a geri dönen Tudor, "Yeni takımımda her şey yolunda. 7 gün önce başladık, tekrar evime dönmeye karar verdim. 4-5 yıl başka takımlardan sonra evimdeyim. Dinamo Zagreb'in şampiyonluk serisine son vermeye çalışacağız. Benim için büyük mücadele olacak." dedi

TÜRKİYE'DEN ÇOK TEKLİF GELDİ

Udinese'den ayrıldıktan sonra bir Türk takımından teklif alıp almadığı sorulurken, "Evet bazı takımlarda görüştüm ama çok sıcak bakmadım. Evime dönmek istiyordum. İtalya'daki son iki yılımda Türkiye'ye dönmek için birçok şans yakaladım ama Udinese'de 2-3 kez gittim, geldim. Türkiye'den görüştüğüm takımları söyleyemem, doğru olmaz" sözlerini kullandı

GERİ DÖNMEK İSTERİM

"Bir gün yeniden Türkiye'ye geri dönmek ister misiniz?" sorusuna ise, "Tabii ki çok isterim. Türkiye'de çok güzel anılar biriktirdim. Karabükspor'u çalıştırmak da benim için harika bir dönemdi. Yeni şeylere her zaman açığım. Türkler çok pozitif insanlar, bu beni şaşırtmıştı. İstanbul'da müthiş 1 sene geçirmiştim, harika bir şehir. Sadece futbol değil, yeni bir kültür, yemekler güzel deneyimdi" dedi.

KURDUĞUMUZ TAKIMLA İKİ ŞAMPİYONLUK GELDİ

Eski takımı sarı kırmızılılara değinen Tudor, "Galatasaray'ın maçlarını şu anda fazla takip edemiyorum. Orada yaptığımız işlerle gurur duyuyorum. Scout ekibiyle yeni bir takım kurup iyi iş başarmıştık. Çünkü Galatasaray iki yıl üst üste şampiyon oldu." açıklamasını yaptı

GALATASARAY, KARABÜKSPOR'U UNUTAMAM

Türkiye'de neleri unutamadığı hakkında Hırvat teknik adam, "Karabükspor dönemimde Beşiktaş ve Galatasaray galibiyetlerini unutamıyorum. Galatasaray'da Cenk, Uğur, scout ekibinden Emre... Galatasaray'da çok güzel insanlar tanıdım. Galatasaray'ın stadındaki kalabalık taraftarı, o atmosferi unutamıyorum. Bu anlattıkları hayatımın her döneminde zaman zaman hatırlıyorum" sözlerini kullandı.