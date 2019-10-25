'İfade özgürlüğü'

GÜNEŞ

■ JUVENTUS Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, Merih Demiral’a sahip çıktı. Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı’na destek olan milli futbolcularımızın bu hareketi bazı kesimleri rahatsız etmişti. Fransız lobisinin devreye girmesiyle de UEFA, asker selamı için soruşturma başlatmaya karar vermişti. UEFA’nın neyi soruşturduğu merak edilirken, İtalyan devi Juventus’tan tokat gibi bir destek mesajı geldi.

HELAL SANA SARI FIRTINA

■ÇEKLERİN unutulmaz yıldızı Nedved, yöneticilik yaptığı Juventus adına konuşarak, “Merih ile konuştum. Herkes ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu olaylar Türkiye Milli Takımı formasıyla yaşandı. Soruşturma Türkiye’ye açıldı. Yetkili kurumlar gerekli araştırmayı yapacaklar. Onların vereceği karara uymalıyız fakat onun özgür iradesiyle yapmış olduğu bu hareket, bizim etik kurallarımıza göre bir sorun teşkil etmiyor. Merih’e inanıyoruz. O bizim için değerli” diye konuştu.

DUYDUN MU MARCHİSİO

■JUVE’NİN eski yıldızlarından Claudio Marchisio, Harekat sırasında Instagram’dan sanki Türkiye savaş açmış gibi “barış duyarı” niteliğinde bir paylaşımda bulunmuştu. Küstah İtalyan’ı Almanya’nın St. Pauli kulübü izlemiş ve Enver Cenk Şahin’i Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiği için takımdan uzaklaştırmıştı. Alman Milli Takımı’nda oynayan İlkay Gündoğan ile Emre Can ise üzerlerindeki baskı nedeniyle sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı beğenilerini geri çekmişti.