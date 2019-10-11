PSG'de Icardi ve Navas'ın yıllık kazancı belli oldu

Bu yaz dönemi kiralık olan Inter'den kadroya katılan Icardi ve Real Madrid'den transfer edilen Keylor Navas'ın maaşları açıklandı. AS gazetesinde yer alan habere göre Keylor Navas ve Icardi, Paris Saint Germain'de en çok kazanan 5 oyuncu arasında.

YILDA 7.2 MİLYON EURO VERGİ

Real Madrid'den kazandığı ücretin 2 milyon Euro fazlası olan 7 milyon Euro'ya PSG'ye imza atan Navas'ın yıllık vergisini ise Fransız kulübü ödüyor. Bu ücretin aylık 600 bin Euro olduğu belirtildi.

ICARDI DE TAKIMDA EN ÇOK KAZANANLAR LİSTESİNDE

Mauricio Icardi ise tıpkı Keylor Navas gibi PSG'nin en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor. Arjantinli golcü Paris ekibinden yılda vergi sonrası 6 milyon euro civarı bir ücret kazanıyor. Mauricio Icardi'nin yıllık vergisi ise 5.8 milyon euro. Paris Saint Germain, sezon sonunda Arjantinli golcüyü almak için Inter'e 70 milyon euroluk bir bonser bedeli ödemek zorunda.

(Sporx)