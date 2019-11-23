'İbadetimi rahat yapıyorum'

GÜNEŞ

■BEŞİKTAŞ’IN Fransız yıldızı Kevin N’Koudou, Siyah-Beyazlılar’ın Youtube kanalına konuştu. Birbirinden ilginç açıklamalar yapan genç oyuncu, Türkiye’de oynamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. N’Koudou, “Beşiktaş’a geleli yaklaşık üç ay oldu. İstanbul’u çok seviyorum. Genelde zamanımın büyük kısmını evde geçiriyorum. Çok çıkmıyorum ama karşı tarafta İslam Sanatları Müzesi’ne gittim bir defa. İslam tarihini anlatan eserler vardı. Orası çok hoşuma gitmişti” dedi.

ANNEM ŞÜKRETMEYİ ÖĞRETTİ

■ N’KOUDOU şöyle devam etti: “İngiltere’de de Fransa’da da ibadet yapmakla ilgili sorun yaşamıyorum ama Türkiye’de şöyle bir farklılık oluyor. Ülke Müslüman olunca daha açık ve daha rahat oluyorsun. Yolunun üzerinde bir camiye gidebiliyorsun. Daha fazla seçeneğin oluyor. Bu durum ister istemez insanı iç huzur anlamında daha rahat hissettiriyor. O bakımdan İngiltere ve Fransa’ya göre daha rahatım. Annem bana hep şükretmeyi öğretti.”