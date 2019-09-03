Huzurlarınızda yeni Galatasaray

GÜNEŞ

■TRANSFERİN de şampiyonu Galatasaray... Sezona Luyindama’nın bonservisini alarak giriş yapan Sarı-Kırmızılılar, ardından Okan Kocuk, Şener, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Valetine Ozornwafor’u kadrosuna kattı. Bu isimlerle sınırlı kalmayan Cim Bom, Emre Mor, Jean Michael Seri ve Steven Nzonzi ile gövde gösterisi yaptı. Ancak teknik direktör Fatih Terim, Diagne ve Mitroglou’nun performansından memnun olmayınca bir de dünya yıldızı golcü takıma kazandırıldı.

LEMİNA ÖĞLEDEN SONRA GELDİ

■ PAZAR günü Radamel Falcao’yu İstanbul’a getirerek şov yapan Galatasaray, transferin son gününde de boş durmadı. Kolombiyalı santrforun ardından gece yarısı Rumen golcü Florin Andone’yi KAP’a bildiren Cim Bom, öğlen saatlerinde bir bomba daha patlattı... Fatih Terim’in orta sahaya takviye istemesinin ardından harekete geçen Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş’ın da ilgilendiği ancak transferini gerçekleştiremediği Mario Lemina’yı Southampton’dan kiraladı.

SON GÜN SÜRPRİZLERİ YAŞANDI

■ ASLAN’DA gelenler kadar gidenler de oldu... Sarı-Kırmızılılar, Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik’le yollarını ayırırken, Fernando Reges’i de Sevilla’ya sattı. Galatasaray Yönetimi, ardından Fatih Terim’in kadroda düşünmediği İsmail Çipe ve Kostas Mitroglou’nu da kiralık olarak gönderdi. Ancak, gidenler furyasına dün sürpriz isimler de katıldı. Cim Bom, 30 gol atarak rekor kıran gol kralı Mbaye Diagne’yi Belçika ekibi Club Brugge’e kiraladı.