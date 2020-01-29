Hüseyin Çimşir galibiyetten başka bir şey düşünmüyor

Trabzonspor'un başında ilk büyük maçına çıkacak olan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'yi ezberliyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kapılarını dış dünyaya kapatan 40 yaşındaki hoca, idmanlar dışındaki zamanını Fenerbahçe'nin maçlarını izleyerek geçiriyor.

Bu arada Daniel Sturridge, devre arasında yapılan Antalya kampının ardından dün ilk kez takımla birlikte çalışmaya katıldı.

(Sabah)